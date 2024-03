Discreto e funciona via app: 'melhor que qualquer vibrador que eu já tive'

Se você está à procura de um vibrador com controle remoto, o modelo Lush 2, da marca Lovense, pode ser uma boa pedida. Ele é interessante para quem mora longe do(a) crush ou para quem deseja curtir sozinho(a), controlando via aplicativo.



Embora tenha um preço elevado, quem comprou garante que vale o investimento da compra internacional: ele tem uma boa pontuação na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL, de 4,4 do total de 5, e mais de 5,9 mil avaliações de clientes. Confira as características do produto e por que ele faz sucesso.

O que o vibrador tem de bom?

Sete modos de vibração.

Interessante para masturbação individual ou para o prazer acompanhada.

Tem formato de "U", pode estimular duas regiões do corpo ao mesmo tempo.

Pode ser introduzido no canal da vagina e/ou ter contato com o clitóris.

Dá para controlar a curto alcance e à distância, por meio do aplicativo da Lovense.

É possível sincronizar com a música e definir níveis de vibração.

Segundo o fabricante, para longas distâncias, o controle pode ser repassado ao parceiro ou parceira com uma solicitação no aplicativo.

Recarregável via USB e com bateria para usar por duas a três horas.

É à prova d'água.

Conta com um ano de garantia.

O app é compatível com Android 5.0 e posterior, além de iPhone, iPad Air, iPad Mini, iPod Touch, Mac (c/ bluetooth 4.0) e PC com Windows --sendo necessário adaptador Bluetooth USB;

O que diz quem comprou?

A maioria das avaliações (79%) deram nota máxima ao produto. Confira algumas opiniões.

Esse é o lush 2 original e com um preço incrível! Ele é exatamente tudo que eu esperava. Pretendo recomendar a loja para todas as minhas amigas Claudia L.

Palavras da minha namorada: 'Isso é melhor que qualquer vibrador que eu já tive' (...) Guedes

Este minivibrador bala oferece uma estimulação poderosa, discreta e sem fio, tornando-o obrigatório para quem busca maior intimidade e conexão. (...) O Lush 2 oferece vibrações poderosas, enquanto permanece impressionantemente silencioso, permitindo que você aproveite seus momentos íntimos sem interrupções. Sem fio e discreto: com seu design sem fio e tamanho compacto, o Lush 2 é discreto e perfeito para o prazer onde você estiver, seja em casa ou explorando novos horizontes.* Avaliação anônima da Amazon

Perfeito para relacionamentos de longa distância. Eu estava no trabalho enquanto fazia minha namorada se contorcer e 'explodir' em outra cidade.* Chris Gonzalez

Minha namorada adora. Estou absolutamente feliz por ter comprado. Muita diversão juntos com ele e a bateria dura muito tempo entre as cargas.* C.F.

Pontos de atenção

Alguns consumidores pontuaram, no entanto, que tiveram dificuldades em compartilhar o controle à distância com seus parceiros. Também há comentários que reclamam da baixa durabilidade do sex toy. Veja:

Comprei pensando que seria muito fácil baixar o aplicativo, gerar um link e enviar para a pessoa que me relaciono, com o mesmo aplicativo. É muito complicado.(...)* Matt Ross

E, depois de apenas seis meses de uso... Ele parou de funcionar. O vibrador estava em perfeitas condições e, de um dia para o outro, (parou de funcionar) sem nenhum aviso de que havia algo errado. É muito caro para isso.* Glee

*Comentários traduzidos do inglês e espanhol

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).