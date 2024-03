'Dia histórico', diz Lula ao lançar submarino com Macron

(ANSA) - BRASÍLIA, 27 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que hoje (27) é um dia "histórico", durante uma cerimônia com o mandatário francês, Emmanuel Macron, no complexo naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro.

Macron e Lula participaram do lançamento do submarino Tonelero, de propulsão diesel-elétrica e fabricado no Brasil com tecnologia francesa.

"É um dia histórico, memorável", pela importância da parceria naval com a França, disse Lula, que defendeu uma colaboração para construir um submarino de propulsão nuclear.

"O Brasil está querendo os conhecimentos em tecnologia nuclear não para fazer guerra, nós queremos ter um conhecimento para garantir a todos os países que querem paz que o Brasil estará ao lado de todos eles", afirmou.

"A guerra não constrói, o que constrói é o conhecimento científico, tecnológico, e é nessa área que nós queremos fortalecer a nossa parceria com o povo francês", acrescentou.

(ANSA).

