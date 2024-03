Desabamento de mina na Libéria deixa pelo menos 13 mortos

O desabamento de uma mina de ouro no centro da Libéria deixou pelo menos 13 mortos e várias pessoas desaparecidas, informou o porta-voz da agência nacional de gestão de desastres deste país da África Ocidental.

Cerca de 25 pessoas trabalhavam no local quando o chão cedeu. Até o momento, treze corpos foram recuperados e quatro mineiros foram resgatados com vida, segundo o porta-voz, Archievego Doe.

As minas de ouro, muitas vezes artesanais e sem controle estatal, costumam ser terrenos de acidentes na Libéria, um dos países mais pobres do mundo.

Em janeiro, mais de 60 pessoas morreram no desabamento de uma mina de ouro no sudoeste do Mali.

Em fevereiro de 2022, a explosão de um depósito de dinamite em uma mina de ouro artesanal matou 58 pessoas no sudeste de Burkina Faso.

Em 2020, em outro incidente na Libéria, cerca de 50 pessoas morreram quando uma mina deste tipo desabou no noroeste do país.

