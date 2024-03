IBGE: Número de nascimentos no Brasil cai em 2022 e é o menor em 47 anos

Levantamento do IBGE mostra uma queda no número de crianças nascidas no Brasil em 2022 — o menor desde 1977.

O que aconteceu

Em 2022, nasceram 2.542.298 crianças no Brasil, enquanto em 2021 foram 2.635.854 - o que representa uma queda de 3,5%. Já em relação à média anual entre 2010 e 2019, a diminuição foi ainda maior, de 10,8% (2.850.430). Em 2010, foram 2.760.961 registros de nascimento.

Número de 2022 é o menor desde 1977, quando foram registrados 2.566.020 nascimentos.

Todas as regiões do Brasil registraram queda no número de nascidos. Nordeste e Norte tiveram os maiores decréscimos, com 6,7% e 3,8%, respectivamente.

O Sudeste lidera o número de registros de nascimento. Foram 979.328 bebês em 2022, uma queda de 2,6% referente a 2021. O número é superior em 278.418 nascimentos em relação à região Nordeste — segunda onde mais nascem pessoas.

Região Centro-Oeste tem retração. De acordo com a pesquisa, pouco mais de 222 mil pessoas nasceram na região no ano de 2022, uma queda de 1,6% em relação ao período de 2021.

Nascimentos por região em 2022:

Sudeste - 979.328

Nordeste - 700.910

Sul - 359.488

Norte - 275.077

Centro-Oeste - 222.210

Situação nos estados

Só dois estados tiveram aumento no número de nascidos. Em Santa Catarina o aumento foi de 2%, já em Mato Grosso, de 1,8%.

Por outro lado, a Paraíba teve a maior queda, de 9% na comparação entre 2022 e 2021. Na sequência vem Maranhão (8,5%) e Sergipe (7,8%).

Dos 10 estados com maior redução no número de pessoas nascidas, 8 ficam no Nordeste. Os outros dois são do Norte: Amapá e Acre.

O estado onde mais pessoas nasceram foi São Paulo. Foram 512.611 nascimentos em 2022. O que menos registrou nascimentos foi Roraima: 11.538.

Em 2022, 78.717 bebês foram registrados mesmo sem nascer no respectivo ano, o que corresponde a 3% do total.

Os números foram levantados pela Pesquisa Estatísticas do Registro Civil, do IBGE. Os dados foram levantados em cartórios de todo o Brasil, com informações de registros de nascidos vivos de 2022.

Idade das mães

O número de mães com menos de 20 anos correspondeu a 12,1% do total de nascidos em 2022. Em 2021, era 13,3% enquanto em 2010, 18,5%.

Quase metade dos bebês são de mulheres entre 20 e 29 anos.

Mulheres com 30 anos ou mais estão tendo mais filhos. Em 2022, 34,5% dos bebês eram de mães desta faixa etária. Em 2010, ficou em 26,1%, já em 2000, 22%.

Por fim, 4,2% das crianças são de mães com mais de 40 anos. Em 2010, era 2,3%.

Mais nascimentos em março

Em 2022, segundo os dados, houve uma média mensal de 211.858 registros.

Março foi o mês com maior número de registros de crianças no Brasil em 2022. De acordo com os dados do IBGE, foram 233.177 nascimentos no período, seguido de maio, com 230.798. Em 2020 e 2021, março também foi o mês de nascimento mais popular entre os bebês, mantendo uma sequência, 243.276 e 238.997 nascidos.

Na outra ponta, o mês de outubro foi o que teve menos registros, com 189.003 nascimentos. Uma diferença de pouco mais de 44 mil se comparado ao mês de março.