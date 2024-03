Citroën apresenta conceito de novo SUV cupê para o Brasil; veja detalhes

A Citroën apresentou hoje (27) o Basalt Vision, conceito de SUV coupé que antecipa o novo produto que a marca francesa lançará no Brasil e na América do Sul ainda em 2024.

Com o veículo, a marca vai oferecer uma combinação de visual esportivo com porta-malas espaçoso - como já acontece com os futuros concorrentes Volkswagen Nivus e Fiat Fastback.

O Basalt será essencialmente um C3 Aircross com a traseira modificada e, provavelmente, sem a opção de sete lugares.

A novidade, portanto, vai se destacar pela cabine ampla, especialmente na segunda fileira de assentos, e pelos preços competitivos - deverá ser posicionado um pouco acima do Aircross, que hoje parte de R$ 112.990 e chega a R$ 136.590.

Como é o carro

A marca diz que o Basalt Vision é um "conceito muito próximo" do que será oferecido ao público ainda este ano.

O veículo foi pensado para ser um dos pilares da marca francesa na América do Sul, sendo desenvolvido para o mercado local.

Imagem: Divulgação

O Citroën Basalt Vision é o terceiro projeto do programa C-Cubed da marca (que também inclui C3 e Aircross), que visa garantir o crescimento da Citroën em regiões estratégicas, incluindo Ásia e América do Sul.

C3, Aircross e Basalt têm a mesma plataforma, configurada para atender às necessidades dos clientes destes mercados, "ilustrando a modularidade e a eficiência desta arquitetura".

Imagem: Divulgação

De acordo com a marca, o nome Basalt será mantido quando o veículo chegar ao mercado, dentro de alguns meses. O nome vem da rocha vulcânica basalto, "nascida da energia da terra", e prometendo robustez e serenidade de um "material resistente e intemporal".

Com o Basalt, a Citroën quer atrair jovens profissionais e famílias, oferecendo conforto com seu caráter SUV, expressando modernidade, robustez e segurança com uma elevada distância ao solo, capô alto, dianteira vertical, para-lamas alargados e molduras das caixas de roda com formas geométricas distintas.

