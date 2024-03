Caixa Seguridade planeja follow-on de até R$3 bi, diz Estadão

(Reuters) - A Caixa Seguridade planeja realizar uma oferta subsequente de ações secundária que pode movimentar entre 1 bilhão e 3 bilhões de reais, afirmou o Estadão nesta quarta-feira, citando fontes.

Segundo a reportagem, o follow-on do braço de seguros, previdência e capitalização da Caixa Econômica Federal ainda precisa passar pelas instâncias internas do banco, e a expectativa é que seja realizado com o balanço do primeiro trimestre deste ano.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)