Brasil empata com a Espanha, e Dorival sobre início do trabalho: "Acima de satisfeito"

Depois de vencer a Inglaterra em Londres por 1 a 0 no último sábado, a seleção brasileira empatou com a Espanha por 3 a 3, nesta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Após a partida, o técnico Dorival Júnior se mostrou satisfeito com o seu início de trabalho na seleção. O treinador volta para o Brasil invicto após dois jogos difíceis na Europa.

Tiago Leme, de Madri, para a RFI

"Acima de satisfeito. Muito. Eu pergunto a todos vocês se esperavam uma atuação como a que nós tivemos e um espírito guerreiro que tivemos aqui hoje. Isso tudo aí conta muito. É muito positivo para um time que está aí em um primeiro momento, em uma iniciação total em busca de um equilíbrio e de uma regularidade", analisou o treinador.

Em jogo com ações contra o racismo em Madri, Vinícius Júnior, que havia chorado na véspera ao falar sobre os ataques racistas que recebe, teve atuação apagada, mas saiu aplaudido de campo. A partida teve polêmica em dois pênaltis duvidosos marcados a favor da Espanha.

Rodri abriu o placar cobrando pênalti, após João Gomes derrubar Lamine Yamal na área. Dani Olmo ampliou em belo gol. Ainda antes do intervalo, Rodrygo descontou aproveitando erro do goleiro Unai Simon em saída de bola.

Endrick marca de novo

Na segunda etapa, Endrick saiu do banco de reservas e empatou. Depois, o árbitro viu pênalti de Lucas Beraldo em Carvajal, e Rodri cobrou para colocar os espanhóis em vantagem. Mas nos acréscimos, Lucas Paquetá decretou o 3 a 3, também de pênalti, cometido por Carvajal em cima de Galeno.

Apesar das dificuldades, a seleção brasileira mostrou poder de reação, dedicação dos jogadores e conseguiu dois bons resultados nos amistosos.