Valdemar e Bolsonaro se revezam em filiação para não desobedecer a Moraes

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi o primeiro a discursar na noite de hoje (27) na filiação do senador Izalci Lucas. Isso porque ele não pode se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro por determinação de Alexandre de Moraes, do STF.

O que aconteceu

O PL intercalou os discursos para evitar o encontro. Eles são alvos da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Depois de Valdemar, senadores e deputados foram convidados para falar. Bolsonaro encerra o evento.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, proibiu que eles se comunicassem, entre as medidas impostas após serem alvo de operação da PF. Ele disse que a medida é "necessária para resguardar investigação". Na decisão, Moraes justifica que o objetivo é evitar a combinação de versões.

Ministro também quer inibir "influências indevidas" nas testemunhas ou em outras pessoas que possam colaborar com a investigação. A Operação Tempus Veritatis mirou suposta organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado para manter Bolsonaro na Presidência.

Tenho um impedimento de estar com o presidente Bolsonaro, mas isso não é problema e logo vamos resolver. Tenho de sair daqui antes de o Bolsonaro chegar, por isso que eu estou abrindo [o evento] aqui.

Valdemar Costa Neto, presidente do PL

O senador Izalci Lucas deixou o PSDB para se filiar ao PL. Ele ampliou o número de integrantes do partido de Bolsonaro no Senado. A bancada será a segunda maior da Casa, com 13 parlamentares.

Michelle Bolsonaro chamou um coro para rezar o Pai-Nosso. Ao lado do marido, fez piadas sobre ele ter "ido atrás" dela na cidade-satélite de Ceilândia, onde ela começou a trabalhar. A cidade completa 53 anos hoje.

Sem mencionar o nome, Bolsonaro citou a filiação de "um governador peso pesado". O ex-presidente entrou em campo para tentar filiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).