Banco Central registra prejuízo de R$114 bi em 2023

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central registrou em 2023 um resultado negativo de 114,152 bilhões de reais, abaixo do prejuízo de 298,494 bilhões de reais observado no ano anterior, conforme relatório publicado pela autoridade monetária.

Do resultado obtido no ano, um prejuízo de 123 bilhões de reais reflete o impacto da valorização do câmbio no período sobre as reservas internacionais, parcialmente compensado por ganhos com operações com derivativos cambiais (swaps). O saldo das operações não relacionadas ao câmbio ficou positivo em 8,848 bilhões de reais.

De acordo com o BC, a demonstração financeira será submetida para apreciação do Conselho Monetário Nacional em reunião prevista para quinta-feira.

A legislação define que eventual prejuízo da autarquia deve ser coberto pelo Tesouro Nacional, após utilização das reservas e do patrimônio institucional da autarquia, observado o limite mínimo para o patrimônio líquido de 1,5% do ativo total.

(Por Bernardo Caram)