Autoridades japonesas debate fraqueza do iene fraco e indicam prontidão intervenção

Por Tetsushi Kajimoto

TÓQUIO (Reuters) - As três principais autoridades monetárias do Japão realizaram uma reunião de emergência nesta quarta-feira para discutir o enfraquecimento do iene e sugeriram que estão prontas para intervir no mercado buscando impedir o que descreveram como movimentos desordenados e especulativos na moeda.

Em um sinal de urgência crescente para colocar um piso sob o iene depois que a moeda caiu para o nível mais baixo em 34 anos em relação ao dólar, o Banco do Japão, o Ministério das Finanças e a Agência de Serviços Financeiros do Japão realizaram uma reunião em Tóquio.

Em um briefing posterior, o principal diplomata cambial, Masato Kanda, disse que "não descartará nenhuma medida para responder a movimentos desordenados do câmbio". Kanda também disse que o Banco do Japão responderá por meio da política monetária se os movimentos cambiais afetarem a economia e as tendências de preços.

O dólar caiu em relação ao iene com a notícia da reunião e estava em 151,06 ienes após as falas de Kanda. Mais cedo, o iene foi a 151,97 por dólar, mais fraco do que o nível de 151,94 no qual as autoridades japonesas intervieram em outubro de 2022 para comprar a moeda.

O iene continuou a perder terreno apesar de uma mudança histórica do banco central tirando as taxas de juros do território negativo na semana passada.

Um iene mais fraco torna as exportações da quarta maior economia do mundo mais baratas, mas pode elevar os preços da energia e de outras importações japonesas, alimentando a inflação e aumentando o custo de vida.

Isso prejudica o objetivo do banco central de atingir um nível de inflação sustentável de 2% por meio do crescimento dos salários e do aumento do poder de compra das famílias, em vez de uma inflação impulsionada pelos custos.

Mais cedo no dia, o ministro das Finanças, Shunichi Suzuki, disse que as autoridades poderiam tomar "medidas decisivas" contra a fraqueza do iene - linguagem que ele não usa desde 2022, quando o Japão interveio pela última vez no mercado. Ele fez suas falas logo após o dólar ter disparado devido a dados fortes dos Estados Unidos.

"Agora estamos observando os movimentos do mercado com um grande senso de urgência", disse ele a repórteres.

Christopher Wong, estrategista cambial do OCBC em Cingapura, disse que os mercados estavam testando cautelosamente para ver onde está o limite para Tóquio.

"Acho que o risco de intervenção é bastante alto, porque este é um novo ciclo de alta", disse ele, acrescentando que, se Tóquio não agir, isso apenas encorajaria as pessoas a aumentar muito a taxa de câmbio dólar/iene nos próximos dias.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta quarta-feira que o banco central também ficará de olho na evolução do câmbio.

"Os movimentos da moeda estão entre os fatores que têm um grande impacto sobre a economia e os preços", disse Ueda ao Parlamento, quando perguntado sobre as recentes quedas acentuadas do iene.

(Reportagem adicional de Rae Wee e Tom Westbrook em Cingapura)