Ataques israelenses em Rafah aumentam temor de ofensiva terrestre

Por Nidal al-Mughrabi e Ahmed Zakot

(Reuters) - Israel bombardeou pelo menos três casas em Rafah durante a noite, aumentando o temor entre os mais de um milhão de pessoas que se abrigam no último refúgio no extremo sul da Faixa de Gaza de que um ataque terrestre há muito ameaçado possa estar chegando.

Um dos ataques aéreos matou 11 pessoas de uma família, segundo autoridades de saúde.

Mussa Dhaheer, observando enquanto os vizinhos ajudavam um funcionário da emergência a retirar uma vítima em um saco preto de um andar superior, disse que acordou com a explosão, beijou sua filha aterrorizada e saiu correndo para encontrar a destruição. Seu pai, de 75 anos, e sua mãe, de 62, estavam entre os mortos.

"Eu não sei o que fazer. Não sei o que dizer. Não consigo entender o que aconteceu. Meus pais. Meu pai com seus amigos deslocados que vieram da Cidade de Gaza", afirmou ele à Reuters.

"Eles estavam todos juntos e, de repente, desapareceram como poeira."

Em outro local de bombardeio, Jamil Abu Houri disse que a intensificação dos ataques aéreos era a maneira de Israel demonstrar seu desdém pela resolução do Conselho de Segurança da ONU que pediu um cessar-fogo imediato. Ele teme um ataque terrestre a Rafah que Israel ameaçou realizar apesar dos apelos de seu aliado mais próximo, Washington, de que isso causaria muitos danos aos civis.

"Os bombardeios aumentaram e eles nos ameaçaram com uma incursão, e dizem que receberam sinal verde para a incursão em Rafah. Onde está o Conselho de Segurança?", disse Abu Houri.

"Olhe para os nossos pequeninos. Olhe para nossas crianças. Para onde devemos ir? Para onde devemos ir?"

Separadamente, na Cisjordânia ocupada pelos israelenses, que tem visto o agravamento da violência paralelamente à guerra de Gaza, três palestinos foram mortos e quatro outros feridos por fogo israelense durante um ataque em Jenin durante a noite, informou o Ministério da Saúde palestino na quarta-feira.

Pelo menos 32.000 palestinos foram mortos na ofensiva israelense na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, de acordo com o Ministério da Saúde do país, e acredita-se que milhares de outros mortos ainda não foram encontrados sob os escombros. A guerra começou depois que os combatentes do Hamas invadiram Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e sequestrando 253 reféns, de acordo com os registros israelenses.

As forças israelenses ao norte de Rafah mantiveram os dois principais hospitais de Khan Younis, Al-Amal e Nasser Hospital, sob um bloqueio imposto no final da semana passada. No norte, eles ainda estavam operando dentro do Al Shifa, o maior hospital do enclave, que foi invadido há mais de uma semana.

Israel diz que os hospitais têm sido usados por combatentes do Hamas, o que o Hamas e a equipe médica negam. Os militares israelenses afirmaram ter matado e capturado centenas de combatentes em uma batalha em Al Shifa. O Hamas diz que civis e médicos foram capturados.

O Ministério da Saúde de Gaza disse que os feridos estavam sendo mantidos dentro do departamento de recursos humanos, que não estava equipado para prestar assistência médica a eles.

Moradores que vivem nas proximidades relatam ter ouvido explosões dentro e ao redor do Al Shifa e linhas de fumaça vindas de prédios dentro da instalação médica.

"Uma zona de guerra, é assim que parece dentro e ao redor de Al Shifa", declarou Mohammad Jamal, de 25 anos, que mora a 1 km do Al Shifa, por meio de um aplicativo de bate-papo para celular.