Agrogalaxy avança apesar de queda no lucro; Bradesco BBI reitera "outperform"

(Reuters) - As ações da Agrogalaxy avançavam nesta quarta-feira, mesmo após seu resultado do quarto trimestre do ano passado mostrar uma queda de 42,2% no lucro líquido, para 107,9 milhões de reais, enquanto a receita líquida total caiu 29,2%.

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado caiu 20,1%, para 281,7 milhões de reais, mas a margem passou de 10,4% para 11,7%.

Às 12:50, os papéis da rede de varejo de insumos, serviços e tecnologia para o agronegócios tinham elevação de 7,06%, a 1,82 real, tendo chegado a 1,87 real na máxima da sessão. Em 2024, porém, ainda acumulam um declínio de cerca de 50%.

Analistas do Bradesco destacaram em nota a clientes que a Agrogalaxy reportou Ebitda abaixo das previsões do mercado, com o desempenho afetado pelo atraso na semeadura da soja, o que também teve um impacto na receita.

Eles citaram ainda que as ações acumulam uma forte queda no ano por preocupações com a rentabilidade da empresa, mas que esperam melhora nessa métrica em 2024. "Assim, mantemos nossa recomendação 'outperform' e preço-alvo de 15 reais."

(Por Paula Arend Laier)