Advogado de Domingos diz que Lessa mente sobre encontro: 'Não se conheciam'

A defesa de Domingos Brazão alega que Ronnie Lessa mentiu ao dizer que conhecia e já se encontrou com o conselheiro do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro). Domingos e o irmão Chiquinho são apontados como supostos mandantes do assassinato de Marielle Franco, cuja autoria foi confessada por Lessa.

O que aconteceu

Advogado questionou versão dada por Ronnie Lessa em delação. Em entrevista ao "Estúdio i", da GloboNews, o advogado Marcio Palma disse que Domingos Brazão não conhecia e nunca esteve com Lessa. "Ele [Lessa] traz Domingos Brazão para essa história com o argumento de que teria tido dois ou três encontros [com ele] num terreno baldio. Não tem prova disso", reforçou.

Defesa também criticou 'carta branca' de Lessa para dizer o que quiser. "Ele [Lessa] poderia dizer: 'Marcio Palma esteve comigo, era ele o mandante'. Qualquer personagem que ele quisesse colocar (...) serviria para a narrativa dele", disse o advogado, acrescentando que Lessa tem "dezenas" de homicídios e anotações criminais "nas costas".

Advogado ainda disse não ter tido acesso aos autos da investigação. Mesmo assim, Palma alegou não estar preocupado com os pertences de Domingos Brazão apreendidos pela Polícia Federal no domingo (24). "Pouca gente sabe, mas o conselheiro Brazão foi alvo de uma busca e apreensão no bojo das investigações [do caso Marielle] (...), no ano de 2019", lembrou. "Nada foi identificado".