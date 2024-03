Ações sobem com Dow Jones na liderança, com investidores em busca de pistas sobre juros dos EUA

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos subiram, com o índice Dow Jones na liderança dos ganhos nesta quarta-feira, e o índice S&P 500 estabelecendo novo recorde de fechamento, impulsionado pela alta da farmacêutica MSD, enquanto investidores aguardam os próximos dados sobre a inflação dos EUA e os comentários dos formuladores de política monetária do Federal Reserve para obter pistas sobre a trajetória dos juros.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,88%, para 5.249,26 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,51%, para 16.399,52 pontos. O Dow Jones subiu 1,23%, para 39.766,53 pontos.