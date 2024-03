Dow Jones e S&P 500 caem por terceira sessão seguida com dados de inflação dos EUA em foco

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíram nesta terça-feira, desfazendo ganhos modestos no final da sessão, levando o Dow Jones e o S&P 500 à terceira queda consecutiva, com investidores à espera de dados econômicos norte-americanos para avaliar a trajetória da política monetária do Federal Reserve, em uma semana encurtada por feriado.

Investidores aguardam o importante índice PCE, o indicador de inflação preferencial do Fed. Os dados serão divulgados na sexta-feira, quando os mercados dos EUA estarão fechados para o feriado da Sexta-feira Santa.

A expectativa é de que o índice tenha aumentado 0,4% em fevereiro e 2,5% em uma base anual. Estima-se que o núcleo do índice, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, tenha avançado 0,3% no mês passado, mantendo o ritmo anual em 2,8%, disseram economistas consultados pela Reuters.

"A única coisa que seria a morte, a morte para esse mercado, seria se, de alguma forma, surgisse algo que levasse as pessoas a acreditar que a taxa básica do Fed ainda não chegou ao topo. Se, por algum motivo, as pessoas acharem que o Fed está dando a entender que pode aumentar ainda mais os juros, não se meta no caminho", disse Stephen Massocca, vice-presidente sênior da Wedbush Securities.

O Dow Jones teve variação negativa de 0,08%, para 39.282,33 pontos. O S&P 500 perdeu 0,28%, para 5.203,58 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,42%, para 16.315,70 pontos.

Os mercados têm aumentado lentamente as expectativas de que o banco central norte-americano cortará os juros em pelo menos 25 pontos-base em junho, atualmente precificando uma chance de 70,4%, mostrou a ferramenta FedWatch da CME, acima dos 59,2% da semana passada.