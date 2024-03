Tratores voltam a bloquear ruas de Bruxelas, na Bélgica

BRUXELAS, 26 MAR (ANSA) - Os agricultores voltaram nesta terça-feira (26) a bloquear as ruas da cidade de Bruxelas, na Bélgica, para protestar contra as políticas agrícolas da União Europeia.

Na manifestação de hoje, cerca de 100 tratores se reuniram nas proximidades das sedes das principais instituições da UE.

Apesar de o clima estar bem menos tenso em comparação com os atos ocorridos no fim de fevereiro, um incêndio ocorreu na Place du Luxembourg, em frente aos edifícios do Parlamento Europeu.

A quantidade de participantes no protesto deverá aumentar nas próximas horas, pois está prevista uma ação simbólica no cruzamento de duas importantes vias de Bruxelas. Ao todo, são esperados de 300 a 500 tratores.

Os protestos dos agricultores estão há meses causando uma grande dor de cabeça para a UE, tanto que já espalhou para vários países do continente e forçou o bloco a enfraquecer diversas políticas ambientais do Acordo Verde para acalmar os manifestantes.

Entre outras reivindicações, os agricultores desejam que a UE coloque um ponto final nos acordos de livre comércio. (ANSA).

