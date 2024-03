'Tirar a maquiagem nunca foi tão fácil': testei água micelar da Neutrogena

Por ter o rosto com pele muito sensível, sempre precisei tomar cuidado com cosméticos. O risco de uma reação na hora era real. Nas vezes em que usei demaquilante em óleo - o cleansing oil, ele não saiu bem e me deu coceira.

Com o demaquilante de sabão líquido, tive resultados melhores, mas precisava enxugar o rosto algumas vezes, já que demorava para sair. Por isso, resolvi testar a água micelar demaquilante Hydro Boost, da Neutrogena, e o resultado me surpreendeu.

O que gostei

Remove a maquiagem sem esforço . Apliquei o produto em quatro pedaços pequenos de algodão para retirar rímel, batom e base - sim, o produto pode ser usado nos lábios e tirou todo o batom com uma só aplicação.

. Apliquei o produto em quatro pedaços pequenos de algodão para retirar rímel, batom e base - sim, o produto pode ser usado nos lábios e tirou todo o batom com uma só aplicação. Fácil de usar. Só de passar o algodão com a água micelar no rosto, já dei adeus à maquiagem. Sem precisar de enxágue, só usei dois itens para limpar o rosto todo.

Rebecca Vettore testou a água micelar e sentiu que funcionou Imagem: Rebecca Vettore/ UOL

Rende bem . Usando poucas gotas do produto já consegui espalhar bem pelos pedaços de algodão que eu queria.

. Usando poucas gotas do produto já consegui espalhar bem pelos pedaços de algodão que eu queria. Prático . Como não precisa lavar o rosto depois de usar o produto, você pode levar ele para qualquer lugar e tirar sua maquiagem sem dificuldade.

. Como não precisa lavar o rosto depois de usar o produto, você pode levar ele para qualquer lugar e tirar sua maquiagem sem dificuldade. Hidrata a pele. Além de tirar muito bem a maquiagem, ainda deixa o rosto todo muito hidratado, desde a testa até a bochecha.

Pontos de atenção

Preço . Em comparação com os produtos similares de outras marcas, o valor do produto da Neutrogena é um pouco mais caro.

. Em comparação com os produtos similares de outras marcas, o valor do produto da Neutrogena é um pouco mais caro. Cuidado com os olhos. Passei o algodão com a água micelar, tentei abrir os olhos e incomodou um pouco. Por isso, é recomendado tirar o produto todo antes de abrir os olhos para evitar qualquer risco.

Para quem vale a pena?

Indico principalmente para quem tem pele sensível e precisa tirar maquiagem sem agredir a pele, além de ser uma boa opção para quem precisa de praticidade, não tem muito tempo, e ainda valoriza manter a hidratação do rosto em dia.

Tirar a maquiagem nunca foi tão fácil com esse produto.

