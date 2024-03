Tesla oferece teste gratuito de tecnologia de assistência ao motorista a clientes dos EUA

Por Hyunjoo Jin e Jyoti Narayan

(Reuters) - A Tesla oferecerá aos clientes norte-americanos um mês de teste gratuito de sua tecnologia de assistência ao motorista, Full Self-Driving (FSD, na sigla em inglês), disse o presidente-executivo Elon Musk na segunda-feira, à medida que a demanda mais fraca e a concorrência de preços pressionam as vendas e as margens da empresa.

Há muito tempo, Musk vem promovendo o software de assistência ao motorista, cujo preço é de 12.000 dólares, como um potencial gerador de lucros para a empresa, mas há anos não cumpre sua promessa de autonomia total, em meio ao escrutínio regulatório e legal da segurança e do marketing da Tesla.

"Todos os carros dos Estados Unidos que são capazes de FSD serão habilitados para um teste de um mês esta semana", disse Musk em uma publicação no X.

Ele também disse à equipe da Tesla para fazer demonstrações do FSD para novos compradores e proprietários de veículos em manutenção, de acordo com dois emails verificados por uma fonte que pediu anonimato.

"Quase ninguém percebe o quão bem o FSD realmente funciona", disse Musk em um dos dois emails, enviados aos funcionários da Tesla.

O pesquisador Troy Teslike disse que a "taxa de aceitação do FSD" estava diminuindo na América do Norte, com cerca de 14% dos clientes da Tesla comprando o pacote no terceiro trimestre de 2022, abaixo de um recorde de 53% no terceiro trimestre de 2019.

As margens da Tesla têm sido prejudicadas por uma guerra de preços com rivais que começou há mais de um ano. Ela também alertou em janeiro sobre o crescimento "notavelmente menor" das entregas este ano, à medida que se concentra na produção de seu veículo elétrico de próxima geração.

O software FSD, que, segundo a Tesla, não torna seus veículos autônomos e requer a supervisão ativa do motorista, também foi oferecido por uma assinatura de 199 dólares por mês.