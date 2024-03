Sentimento do consumidor alemão permanece em caminho de recuperação lento, diz GfK

BERLIM (Reuters) - O sentimento do consumidor alemão deve permanecer em seu caminho de lenta recuperação em abril, ajudado por menos famílias que veem a necessidade de economizar, mesmo com a incerteza sobre o desenvolvimento econômico da Alemanha, mostrou uma pesquisa nesta terça-feira.

O índice de sentimento do consumidor, publicado em conjunto pelo instituto GfK e pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM), subiu ligeiramente para abril, a -27,4, de um patamar revisado de -28,8 para março, superando a previsão de analistas consultados pela Reuters de -27,8.

Uma queda de cinco pontos na propensão a economizar, para 12,4, ajudou a impulsionar o sentimento geral, mostraram os dados, mas o subindicador ainda é relativamente alto: no mesmo período do ano passado, foi de 1,3.

"A recuperação do sentimento do consumidor está progredindo de forma lenta e muito lenta", disse Rolf Buerkl, especialista em consumo do NIM.

"O crescimento da renda real e um mercado de trabalho estável são, por si só, pré-requisitos muito bons para uma rápida recuperação da economia de consumo, mas os consumidores ainda carecem de segurança de planejamento e otimismo em relação ao futuro", acrescentou Buerkl em um comunicado.

Um novo declínio na inflação e uma estratégia política clara para o desenvolvimento futuro da Alemanha são a única maneira de os consumidores recuperarem a segurança do planejamento e contribuírem para a recuperação da maior economia da Europa, disseram os institutos.

