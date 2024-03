Secretário do Vaticano diz que papa Francisco 'está forte'

ROMA, 26 MAR (ANSA) - O secretário para as relações com os Estados e Organizações Internacionais do Vaticano, monsenhor Paul Richard Gallagher, afirmou nesta terça-feira (26) que o papa Francisco, que vem enfrentando problemas de saúde, "está forte".

"Quando vi o Papa semana passada, ele me deu a impressão de ser forte, muito determinado. É verdade que, como todos nós, há momentos de cansaço, mas eu acredito que o Santo Padre talvez esteja tentando equilibrar seus esforços nestes dias, pois tem diante de si as celebrações da Semana Santa. Mas eu acredito que o Papa Francisco sempre consegue nos surpreender", disse em uma entrevista.

Também questionado sobre a situação de saúde da princesa de Gales, Kate Middleton, que anunciou estar enfrentando um câncer, o secretário afirmou: "A princesa Katherine merece toda a nossa simpatia, nosso apoio e nossas orações. Certamente são altezas reais, princesas, reis, mas na realidade são seres humanos como todos nós". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.