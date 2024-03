RS colheu 22,5% da área semeada de arroz em 2023/24, afirma Irga

São Paulo, 26 - A colheita do arroz da safra 2023/24 no Rio Grande do Sul atingia, até sexta-feira (22), 22,5% da área semeada de 900.203 hectares, informou o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga), em nota. Assim, 202.188 hectares já foram ceifados.Em igual período do ano passado, 50% da área do cereal já havia sido retirada do campo no Estado. Um dos motivos do atraso na colheita na semana passada foram fortes chuvas, que paralisaram os trabalhos de campo.Segundo o Irga, 0,9% das lavouras estão em estágio vegetativo; 24% em estágio reprodutivo e 51,5% em maturação.A região que tem os trabalhos mais adiantados é a Fronteira Oeste, com 36% da área colhida, seguida da Planície Costeira Externa, com 31%; da Planície Costeira Interna, com 21%; da Zona Sul, com 12%; Central, com 11,5% e da Campanha, com 9,7%.