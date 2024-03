Reino Unido concede a Julian Assange direito de recorrer de extradição para os EUA

A Justiça britânica concedeu ao australiano Julian Assange, fundador do WikiLeaks, o direito de recorrer contra sua extradição para os Estados Unidos. O Tribunal Superior de Londres proferiu, nesta terça-feira (26), sua decisão sobre o pedido da defesa do ativista. O governo britânico havia concordado em entregá-lo à Justiça americana em 2022.

Os juízes Victoria Sharp e Jeremy Johnson deram às autoridades dos EUA, que querem julgar o australiano de 52 anos por um vazamento maciço de documentos confidenciais, três semanas para fornecer "garantias satisfatórias" de que Julian Assange poderá invocar a Primeira Emenda da Constituição, que protege a liberdade de expressão, e de que não será condenado à morte.

"Se essas garantias não forem fornecidas" dentro desse prazo, Julian Assange poderá recorrer da decisão de extraditá-lo, concedida em junho de 2022 pelo governo britânico.

Se assim for, uma nova audiência será realizada em 20 de maio, antes que os juízes decidam se consideram essas garantias satisfatórias para deliberar se Julian Assange pode ou não se beneficiar de um último recurso no Reino Unido, em um caso que se tornou símbolo das ameaças à liberdade de imprensa.

De qualquer forma, os partidários do jornalista advertiram que, se derrotados, levariam o caso à Corte Europeia de Direitos Humanos na esperança de suspender a extradição.

Julian Assange pode pegar até 175 anos de prisão por ter publicado mais de 700 mil documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas dos EUA, especialmente no Iraque e no Afeganistão, a partir de 2010. Esses documentos incluem um vídeo que mostra civis, entre eles dois jornalistas da Reuters, mortos por disparos de um helicóptero de combate dos EUA, no Iraque, em julho de 2007.

Julian Assange foi preso pela polícia britânica em 2019, depois de passar sete anos na embaixada equatoriana em Londres, para evitar a extradição para a Suécia em uma investigação de estupro arquivada no mesmo ano.

Última esperança

Nas últimas semanas, pessoas próximas a Julian Assange, que está preso há cinco anos na prisão de alta segurança de Belmarsh, em Londres, alertaram que sua saúde está se deteriorando. Sua defesa também aponta para o risco de suicídio se ele for extraditado. Com problemas de saúde, ele não compareceu aos dois dias de audiências em fevereiro.

A esposa do ativista, Stella Assange, descreveu a decisão de terça-feira como "incrível" e disse que se tratava de um pedido de "intervenção política dos Estados Unidos". Como "prisioneiro político", o fundador do WikiLeaks está sendo "perseguido por revelar o verdadeiro custo da guerra em termos de vidas humanas", acrescentou ela no Tribunal Superior.

Várias vozes pediram ao presidente dos EUA, Joe Biden, que retirasse as 18 acusações feitas contra Assange durante o primeiro mandato de Donald Trump, com base em uma lei de espionagem de 1917.

A Anistia Internacional, por meio de seu consultor jurídico Simon Crowther, disse que as garantias solicitadas eram "falhas" e que as fornecidas até agora estavam cheias de "lacunas".

Rebecca Vincent, diretora de campanhas da organização Repórteres sem Fronteiras, considerou a decisão de terça-feira como "uma última esperança" de justiça no Reino Unido.

"Prática jornalística comum"

O australiano está sendo processado pela "prática jornalística comum" de "obter e publicar informações", argumentou seu advogado Edward Fitzgerald.

Já o advogado Clair Dobbin, representando o governo dos EUA, argumentou que Assange havia "publicado indiscriminada e conscientemente os nomes de indivíduos que serviram como fontes de informação para os Estados Unidos".

Em janeiro de 2021, os tribunais britânicos decidiram inicialmente a favor do fundador do WikiLeaks. Citando o risco de suicídio, a juíza Vanessa Baraitser recusou-se a dar o aval para a extradição. No entanto, a decisão foi posteriormente anulada.

Em uma tentativa de tranquilizar o público sobre o tratamento que ele receberia, os Estados Unidos declararam desde então que ele não seria encarcerado na prisão ADX de altíssima segurança em Florence (Colorado), apelidada de "Alcatraz das Montanhas Rochosas", e que ele receberia os cuidados clínicos e psicológicos necessários. Os americanos também levantaram a possibilidade de que ele pedisse para cumprir sua sentença na Austrália.

(Com informações da AFP)