Rei Charles, em tratamento contra o câncer, participará de missa da Páscoa

LONDRES (Reuters) - O rei Charles, do Reino Unido, participará da missa do domingo de Páscoa na Capela de São Jorge em Windsor, no que será sua primeira aparição pública em um evento tradicional da realeza desde que foi revelado seu diagnóstico de câncer em fevereiro.

O Palácio de Buckingham informou nesta terça-feira que Charles, de 75 anos, e sua esposa, a rainha Camilla, irão à igreja no dia 31 de março.

O anúncio foi feito dias depois que Kate, a princesa de Gales e nora do rei, disse que também havia sido diagnosticada com câncer e que estava fazendo quimioterapia preventiva.

A missa de Páscoa deste ano será menor em escala devido à saúde do rei, disse o Palácio de Buckingham.

Kate e seu marido, o herdeiro do trono príncipe William, não comparecerão, conforme já havia sido anunciado por seu gabinete.

Desde seu diagnóstico de câncer, Charles reduziu suas aparições públicas enquanto recebe tratamento. Ele não compareceu às comemorações do Dia da Commonwealth no início de março, uma ausência marcante em uma ocasião importante no calendário anual da monarquia britânica.

Mas ele parece estar gradualmente intensificando seus compromissos públicos.

Na terça-feira, ele se reuniu, no Palácio de Buckingham, com líderes religiosos que faziam parte de um programa destinado a promover a harmonia e compartilhar experiências de liderança em um momento de tensões geopolíticas elevadas.

A confirmação de que ele irá à igreja no domingo aconteceu após notícias de que Charles estava achando o ritmo de sua recuperação frustrante, de acordo com seu sobrinho Peter Phillips.

(Reportagem de Sachin Ravikumar e Sarah Young)