'Cobre marquinhas e manchas leves': testei protetor com cor da L'Oréal

Buscava um protetor solar facial para complementar o cuidado diário com a minha pele e que não custasse muito caro. O meu objetivo era encontrar um com fator FPS alto (proteção contra os raios UVA e UVB) e que tivesse cor em sua formulação, para cobrir algumas marquinhas que tenho.

Depois de pesquisar um pouco, decidi testar o Solar Expertise Antioleosidade, da L'Oréal. Sua fórmula possui ácido salicílico, que promete até 12 horas de controle de oleosidade, o que chamou muito a minha atenção, já que a minha pele é bem oleosa. Normalmente, protetores faciais não conseguem mantê-la sequinha por muito tempo.

O produto possui FPS 60, e quatro variações de cobertura: sem cor, cor 1.0, 3.0 e 5.0.

O que ele tem de bom?

Textura leve. Esse ponto é muito importante para mim porque não gosto daquela sensação mais pesada no rosto durante o dia, que muitas bases e protetores para rosto e corpo têm. Antes da aplicação ele pode parecer mais grosso e pesado ao toque, mas depois de aplicar na pele, ele é absorvido rapidamente. Fica com uma camada fina no rosto, sem aquele aspecto esbranquiçado que alguns protetores costumam ter.

Textura protetor solar L'Oréal Imagem: Ana Carolina Cardoso/UOL

Controle da oleosidade. Por ser um produto que promete essa função em seu nome, eu esperava um resultado um pouco melhor. De qualquer forma, entrega mais do que muitos modelos mais caros do mercado. Ao aplicar, ele cumpre o que promete e deixa um aspecto sequinho na pele, com aquela sensação de pele limpa. Mas ao longo do dia, percebi que a oleosidade da minha pele começou a aparecer, e ele passou a transferir um pouco - e já que escolhi um modelo com cor, precisei ter atenção com as roupas claras.

Durante um dia completo de trabalho, era necessário aplicar o produto mais de uma vez para manter o efeito mais sequinho e a cor uniforme.

Boa cobertura leve. O produto não oferece muitas variações de cores, o que pode ser um problema para algumas pessoas. Por sorte, a cor 3.0 funcionou bem no meu tom de pele. No meu rosto ele cobre legal algumas marquinhas e manchas mais leves, mas não substitui a base. Ele é uma ótima opção para aqueles dias que você não está a fim de usar maquiagem e mesmo assim que dar uma corzinha uniforme no rosto.

Cheirinho de praia. Ele possui um aroma bem leve, que não chega a incomodar, mas é bem característico de protetores solares corporais, então tem aquele cheiro que estamos acostumados a sentir na praia e piscina. Se você não curte muito esse cheiro, talvez ele não seja a melhor opção para você.

Como foram os meus testes

No dia a dia

Usei o protetor durante 20 dias sem parar, com uso mais intenso nos dias de trabalho. Percebi que fazendo a aplicação na quantidade recomendada pelos dermatologistas, e reaplicando sempre que necessário, a embalagem de 40g pode acabar antes do fim do mês. Isso porque o fabricante recomenda reaplicar sempre que sentir aumento do suor no rosto.

Morando em um lugar quente (como o Rio de Janeiro), é quase impossível ficar sem suar o dia todo. É importante reforçar que a aplicação deve ser feita na quantidade recomendada pelo fabricante e dermatologistas para ter a proteção ideal contra os raios solares.

Na praia e piscina

Aproveitei o recesso do final do ano para testar o protetor nos dias de praia. Fiz a aplicação dele 30 minutos antes da exposição ao sol e mar, e reapliquei todas as vezes que saia da água. Ele performa bem nessas situações.

E, apesar de não ser resistente à água, observei que o produto ainda permaneceu na minha pele mesmo após sair do mar. A única coisa que me incomodou é que, por ele ter cor na formulação, ele acabou transferindo para toalhas e cangas. Então, para dias de praia e piscina, talvez o modelo sem cor funcione melhor.

Como maquiagem

Efeito matte protetor solar L'Oréal Imagem: Ana Carolina Cardoso/UOL

Como passei a virada do ano na praia, usei o protetor com cor no lugar da base, para um efeito mais leve na pele. Decidi aplicá-lo com uma esponjinha, e não com os dedos, para que a cobertura ficasse mais uniforme — e funcionou. Dessa forma, percebi que a cor ficou mais perceptível e pareceu uma base bem levinha.

É importante reforçar, mais uma vez, que ele não promete uma alta cobertura. Se você busca um produto que esconda manchas mais fortes ou espinhas, ele não é o indicado.

O fabricante promete um efeito matte durante 12 horas, mas não foi a sensação que tive. Apesar de ele deixar a pele sequinha durante um tempo, depois de algumas horas, precisei aplicar pó compacto para segurar melhor a oleosidade.

No fim das contas, gostei do resultado dele como opção para uma maquiagem mais leve, é uma alternativa para aqueles dias de trabalho que você não quer carregar muito na make.

Vale o investimento?

Considerando que o produto possui um custo mais baixo em relação aos concorrentes, com valores a partir de R$ 32,59, e que ele cumpre o que promete em termos de proteção ao sol, ele vale a pena, sim, mas com algumas considerações.

Nos dias de testes, tive bastante exposição solar e, mesmo assim, não senti meu rosto descascando ou ficando muito bronzeado. Então com a aplicação correta, o produto entrega o que promete.

O tamanho da embalagem é ideal para o uso mensal, e por ter um valor mais acessível, achei o modelo uma opção interessante para o uso diário, sem custar uma fortuna no fim do mês.

Contudo, em termos de ação antioleosidade e efeito matte por até 12 horas, não funcionou como prometido na minha pele. Se além do fator FPS alto, você também busca um produto que vá disfarçar bem a oleosidade do rosto, talvez esse modelo não tenha a melhor performance.

