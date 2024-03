Presidente da França vai condecorar cacique Raoni no Pará

(ANSA) - BRASILIA, 26 MAR - O presidente da França, Emmanuel Macron, vai condecorar nesta terça-feira (26) o cacique Raoni Metuktire em Belém, no Pará, durante uma visita na qual será recebido pelo mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem deve falar sobre a preservação da Amazônia e outros assuntos da agenda bilateral.

O chefe de Estado europeu dará a mais alta honraria francesa ao líder indígena da etnia caiapó, reconhecido no mundo pela sua luta em defesa da Amazônia e suas denúncias contra agricultores e garimpeiros que invadem terras dos povos originários.

Raoni terá um encontro com Lula e Macron em Belém, cidade que receberá em 2025 a cúpula da ONU sobre mudança climática COP 30.

O líder indígena, de 93 anos, disse que vai propor a Lula para "continuar a demarcar terras indígenas". A reunião também terá a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

O francês inicia hoje uma viagem de três dias pelo Brasil, onde falará com Lula sobre acordo UE-Mercosul, guerra na Ucrânia, conflito na Faixa de Gaza e assuntos da agenda bilateral.

Lula e Macron vão se reunir amanhã (27) no Rio de Janeiro para lançar um submarino construído com tecnologia francesa. No dia seguinte, Lula receberá seu homólogo no Palácio do Planalto em Brasília. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.