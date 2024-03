Preço de referência do leite no RS em março é 1,14% superior ao de fevereiro

São Paulo, 26 - O valor de referência do leite no Rio Grande do Sul neste mês é de R$ 2,2456, 1,14% acima do consolidado de fevereiro (R$ 2,2202), segundo projeção do Conseleite. O dado foi divulgado em reunião realizada em Estrela (RS). Segundo o coordenador do Conseleite, Allan André Tormen, promover reuniões no interior é fundamental para estar mais próximo dos produtores. De acordo com ele, até o fim deste ano o Conseleite terá encontros em Erechim, Passo Fundo e Esteio, além de Porto Alegre.