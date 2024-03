Pininfarina vê 'oportunidade fantástica' no Brasil

CAXIAS DO SUL, 26 MAR (ANSA) - O Pininfarina, um dos estúdios de design mais famosos da Itália e do mundo, enxerga uma "oportunidade fantástica" para crescer no Brasil e prevê lançar "diversos projetos" no país nos próximos anos.

"O mercado brasileiro já é enorme para a Pininfarina e continuamos crescendo", disse à ANSA o vice-presidente sênior de design da filial americana do estúdio, Paolo Trevisan, à margem do Italian Design Day em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, importante polo industrial moveleiro.

O Pininfarina já possui várias iniciativas arquitetônicas no Brasil, com destaque para os empreendimentos com a Cyrela em São Paulo e Porto Alegre, mas também projetos em estados como Bahia, Ceará, Goiás e Santa Catarina, e agora busca parceiros para produtos de design de interiores, como móveis e iluminação, aos moldes de uma colaboração com a Florense.

"Temos o desejo de integrar nosso design de interiores com produtos de empresas brasileiras. Vejo uma oportunidade fantástica, acho que existe um amor recíproco entre o estilo e identidade do Pininfarina e o mercado brasileiro", salientou Trevisan. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.