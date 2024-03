Picape híbrida da BYD é flagrada com jeito de Ford F-150 e virá ao Brasil

A nova picape híbrida da marca chinesa BYD foi flagrada recentemente sem camuflagem. Vários detalhes podem ser vistos do modelo que ainda não chegou ao mercado. Ela combina motor turbo 1.5 litro com dois propulsores elétricos para cerca de 1.000 km de autonomia e 490 cv de potência. Sua apresentação é esperada para o Salão de Pequim, em abril.

Agora, a marca chinesa busca ter um modelo competitivo no segmento de picapes, e para muitos se inspirando na Ford F-150. Os faróis e o formato do veículo aparentam o desenho consolidado da caminhonete norte-americana, incluindo o LED que se une na frente do veículo.

Imagem: Reprodução

Vemos também BYD abaixo do LED, com também apliques plásticos no para-choque. O teto e as colunas são bastante retas, com na parte de trás as lanternas se interligando assim como ocorreu na frente. Há também o logo BYD na porta da caçamba.

Por dentro, haverá painel digital, central multimídia, head-up display e muito mais.

Imagem: eprodução

Usando a plataforma DM-i, para veículos pesados, a picape da BYD possui 5,30 metros de comprimento e 1,80 metro de altura. O modelo pode chegar ao Brasil ainda em 2024.

