Pedidos de asilo a países da União Europeia ultrapassam 1 milhão em 2023, segundo Eurostat

Os novos pedidos de asilo nos países da União Europeia ultrapassaram a marca de 1 milhão em 2023, um aumento de 20% em comparação com o ano anterior. Os dados são de um levantamento feito pela Eurostat, serviço de estatísticas da UE, divulgado nesta segunda-feira (25).

Ao todo foram 1.048.900 pedidos feitos em 2023. Segundo a agência, este é o terceiro ano seguido em que é registrado aumento no número de pedidos de proteção política em países do bloco.

"Após uma queda considerável em 2020 (417.100), os números aumentaram por três anos consecutivos, quase atingindo os picos registrados em 2015 e 2016 (1.216.900 e 1.166.800) após a guerra na Síria", aponta a Eurostat.

Países com mais solicitações

Ainda de acordo com a pesquisa, desde 2013, a Síria vem sendo o país com mais solicitações enviadas. No ano passado, foram 183.000 novos pedidos feitos por cidadãos de nacionalidade síria, números que representam 17% do total.

O país está em guerra há 14 anos e, por conta disso, enfrenta uma das mais graves crises de deslocamento humanitário no mundo. Mais de 13 milhões de pessoas fugiram da Síria ou foram para outras regiões dentro de suas fronteiras.

Em segundo lugar no levantamento da Eurostat, está o Afeganistão (com 10% do total de novos pedidos), seguido pela Turquia (9%), Venezuela e Colômbia, que representam 6% das solicitações cada uma.

Alemanha recebeu maioria das solicitações

Em relação ao destino, a Alemanha foi o país dentro da União Europeia que mais recebeu pedidos de proteção internacional pelo terceiro ano seguido. Foram 329.000 solicitações enviadas ao país em 2023, representando um terço do total. Em seguida na lista aparecem Espanha (160.500, 15%), França (145.100, 14%), e Itália (130.600, 12%).

Os dados ilustram um cenário antecipado pela proposta de reforma do pacto de migração e asilo, abordado no fim do ano passado. Na ocasião, embaixadores da União Europeia chegaram a um acordo sobre regras para enfrentar futuras crises migratórias no bloco.

Um dos objetivos seria justamente regular a chegada de um grande número de migrantes nos países da UE, como aconteceu durante a crise dos refugiados sírios, há oito anos.

O pedido de asilo político é um direito voltado a pessoas "que estão em fuga de perseguição ou ofensa grave no seu país de origem", conforme texto do Parlamento Europeu, com base na Convenção de Genebra de 1951, que trata de direitos aos refugiados.