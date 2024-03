Papa envia mensagem de solidariedade a Rosário, na Argentina

VATICANO, 26 MAR (ANSA) - Em meio a uma onda de violência em Rosário, na Argentina, causada por narcotraficantes, o papa Francisco expressou proximidade aos cidadãos através de uma mensagem em vídeo.

"Num momento de crise, como aqueles vividos pela cidade de Rosário, entendemos a necessidade da presença das forças de segurança para trazer tranquilidade à comunidade", disse o pontífice.

"No entanto, sabemos que, no caminho da paz, devem ser percorridas respostas complexas e abrangentes, com a colaboração de todas as instituições que compõem a vida de uma sociedade", acrescentou, em solidariedade à região de seu país natal.

"Sem a cumplicidade de um setor do poder político, judiciário, econômico, financeiro e policial, não seria possível chegar à situação em que se encontra a cidade de Rosário. É necessário, então, reavaliar a política, que é uma vocação nobre, uma das formas mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum", avaliou.

Ainda falando sobre a região conhecida por ser o local de nascimento do jogador Lionel Messi, o Papa afirmou que "se o problema é o domínio dos narcotraficantes, é necessário trabalhar não apenas na oferta, mas também na demanda por drogas, por meio de políticas de prevenção e assistência".

"O silêncio do Estado nesse campo apenas torna o consumo e a comercialização de drogas aparentemente naturais. Num contexto como esse, é necessário que o sistema democrático zele pela institucionalidade da justiça, para que ela possa ser independente, para investigar as redes de corrupção e lavagem de dinheiro que favorecem o avanço do narcotráfico." "Dado que, em todo sistema mafioso, os pobres são o material 'descartável', convido vocês a fazerem esforços e unirem-se para que o Estado e as instituições intermediárias possam oferecer espaços comunitários nos bairros vulneráveis", instou.

"E também podem criar condições para que as crianças, adolescentes e jovens tenham um desenvolvimento humano integral, para um futuro melhor do que o de seus pais e avós", apelou o Papa à comunidade local. (ANSA).

