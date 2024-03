Ouro tem leve alta, em sessão com falta de força do dólar

O contrato mais líquido do ouro fechou nesta terça-feira, 26, em alta leve, diante da falta de rumo consistente do dólar, que rondava um patamar próximo ao registrado no fim da tarde de ontem ante principais pares. Analistas citavam a perda de ímpeto da tendência recente de ganhos do ouro nas últimas sessões, ainda que o quadro amplo siga oferecendo suporte aos preços.

O ouro com entrega prevista para junho, contrato agora mais líquido, fechou em alta de 0,05%, a US$ 2.199,20 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O quadro amplo segue construtivo para o ouro e prata, a despeito da preocupação com um atraso no início do ciclo de alívio monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), afirmou o analista chefe para mercados da Scope Markets, Joshua Mahony, em nota. "De qualquer modo, a visão de que haverá, inevitavelmente, corte de juros continua dando suporte para os metais preciosos".

Os preços do ouro, particularmente, têm forte relação com as taxas de juros, que, ao serem elevadas, acabam tirando o interesse pelo metal.

*Com informações da Dow Jones Newswires