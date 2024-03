Novo Nissan Kicks é revelado e estreia em 2025 com investimento bilionário

O Nissan Kicks 2025 foi revelado pela montadora japonesa. O novo modelo oferece mais espaço interno, tanto para passageiros quanto para carga, e com novos recursos, como opcional de tração integral e um motor mais potente.

O investimento no projeto pelos próximos dois anos será de R$ 2,8 bilhões - incluindo a produção de um motor 1.0 turbo no Brasil e um outro SUV inédito. Por aqui, a fabricação do Kicks - previsto para 2025 - seguirá sendo no Rio de Janeiro.

O novo carro

No estilo, o carro apresenta um layout que difere do modelo atualmente no mercado, se inspirando em estilizações de modelos elétricos modernos, com faróis de LED finos e discretos que se juntam à grade do Kicks e luzes traseiras em uma barra alongada.

Em termos de motorização, o Nissan Kicks 2025 terá novo motor de quatro cilindros e 2.0 litros aspirado, com 141 cv de potência (aumento de 17 cv) e um torque de 19,3 kgfm (3,6 kgfm a mais).

Imagem: Divulgação

O câmbio é CVT, que pode entregar a potência para as rodas da frente ou para as quatro rodas, na nova tração integral inteligente.

O modelo tem 4,366 m de comprimento, 1,801 m de largura, 1,631 m de altura e entre eixos de 2,664 m, marcando um aumento em todas as suas medidas. Há ainda de 38 a 43 mm de espaço extra para os ombros e 23 mm de espaço extra para as pernas no banco traseiro.

Imagem: Divulgação

O Nissan Kicks 2025 será oferecido em três versões- S, SV e SR. Ainda há dois pacotes opcionais Premium, com teto solar panorâmico e sistema de áudio Bose com 10 alto-falantes - incluindo falantes integrados aos encostos de cabeça dianteiros.

Todas as versões vêm de fábrica com o Nissan Safety Shield 360 ADAS Suite, com controle de cruzeiro inteligente.

O carro será exposto no Salão de Nova York na próxima semana, e suas vendas devem se iniciar na América do Norte na metade de 2024. O novo Nissan Kicks deve chegar ao Brasil em 2025.

