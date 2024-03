Na luta contra o racismo, Vinícius Júnior chora antes de amistoso do Brasil contra a Espanha

Protagonista do amistoso da seleção brasileira contra a Espanha, nesta terça-feira em Madri, o atacante Vinícius Júnior se emocionou e chorou na véspera da partida. Durante uma entrevista coletiva de 40 minutos, o jogador do Real Madrid falou sobre a luta contra o racismo, fez um posicionamento firme sobre o assunto e cobrou punição.

Tiago Leme, de Madri, para a RFI

"É uma coisa muito difícil. Eu tenho lutado bastante por tudo que tem acontecido comigo. É desgastante porque você está meio que sozinho em tudo. Eu já fiz tantas denúncias e ninguém é punido, nenhum clube é punido. A cada dia que passa, eu venho lutando por todas aquelas pessoas que vão vir, porque se fosse apenas por mim e pela família, acredito que eu já teria desistido de tudo que eu venho lutando. A cada dia que eu vou para casa eu fico mais triste. Mas eu fui escolhido para defender uma causa tão importante", disse Vini.

Após o Brasil vencer a Inglaterra por 1 a 0, em Londres no sábado, o jogo no estádio Santiago Bernabéu, às 17h30 (horário de Brasília) terá ações antirracistas promovidas pela CBF. É a campanha "uma só pele, uma só identidade".

Vinícius Júnior, de 23 anos, tem sido alvo constante de ataques racistas na Espanha. A Liga Espanhola já fez mais de dez denúncias desde 2021, mas vários casos foram arquivados. Até agora, nenhum clube sofreu punição esportiva.

Em um dos casos de maior repercussão, em maio do ano passado, parte da torcida do Valencia chamou o brasileiro de "macaco". O jogo ficou paralisado por oito minutos e Vini ainda foi expulso pelo árbitro no fim.

Em janeiro de 2023, antes do clássico com o Atlético de Madri, um boneco com a camisa de Vini sendo enforcado foi pendurado em um viaduto na cidade. Mesmo em partidas que o Real Madrid não está envolvido, torcedores rivais já cantaram insultos racistas contra o jogador de 23 anos, como aconteceu este ano em um jogo do Atlético contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões da Europa.

"Cada vez eu estou mais triste, cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Mas eu vou seguir lutando", afirmou Vinícius Júnior, emocionado.

"Acredito que seja muito triste tudo que eu venho passando a cada jogo, a cada dia, a cada denúncia vai aumentando. É muito triste, não só eu, mas todos os negros que sofrem no dia a dia. O racismo verbal é minoria perto de tudo que os negros passam no mundo. Meu pai sempre teve dificuldade por ser negro. Entre ele e um branco, sempre vão escolher um branco", completou.

O técnico Dorival Júnior também foi questionado sobre o assunto, nesta segunda-feira em Madri, e elogiou a postura de Vinícius Júnior no combate a racismo.

"Foi um momento muito difícil e complicado para um garoto que praticamente vem iniciando uma carreira e ser atacado como tem sido atacando nos últimos meses e, talvez, há anos. É uma covardia o que acontece. Me desculpem, mas não temos outra definição para o que acontece", disse o treinador.

Dorival Jr. também se referiu a casos que acontecem, segundo ele diariamente no Brasil e fez um apelo: "Precisamos de um esforço coletivo de todos, que o Ministério Público atue de uma maneira mais presente e direta para que possa inibir e coibir toda e qualquer agressão nesse sentido. Os seres humanos precisam se respeitar antes de tudo. Pessoas que vêm a campo é inaceitável que tenham reações desse tipo, fato esse que vem se repetindo por algumas vezes, fazendo com que o espetáculo perca o seu brilho natural".

Dorival fez mistério novamente e não divulgou o time que vai escalar para a partida contra a Espanha. Ele adiantou apenas que o atacante Endrick, autor do gol da vitória sobre os ingleses, começa mais uma vez no banco de reservas. É possível que o treinador faça algumas mudanças e teste outros jogadores visando a preparação para a Copa América.