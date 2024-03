Morador que cortou corda de trabalhador em prédio é denunciado pelo MPPR

O Ministério Público do Paraná denunciou o homem de 41 anos por tentar matar um trabalhador que estava pendurado em uma corda na fachada de um prédio, em Curitiba.

O que aconteceu

A denúncia é de homicídio tentado, com duas qualificadoras: uso de meio insidioso e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Denúncia foi oferecida por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida da capital.

O MPPR esclareceu que o motivo do crime ainda é desconhecido. O denunciado foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada. Ele está na Cadeia Pública de Curitiba.

O caso ocorreu no dia 14 de março. O denunciado, que reside na cobertura do prédio, no 27º andar, cortou a corda que sustentava o trabalhador. A vítima só não caiu do 6º andar devido ao funcionamento de um dispositivo de segurança que impediu a queda.

Trabalhador limpava a fachada do edifício. O prédio fica localizado na Avenida Silva Jardim, no bairro Água Verde.

Uma mulher que mentiu para a polícia também foi presa. Em nota, a Polícia Civil do Paraná explicou que a moradora teria dito que o morador da cobertura não estaria dentro de casa. Ela foi ouvida e liberada em seguida.

Defesa do denunciado disse que não irá se pronunciar. Ao UOL, a advogada do morador esclareceu que "não dará nota".