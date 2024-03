Minerva tem lucro de R$20 mi no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Minerva teve lucro líquido de 19,8 milhões de reais no quarto trimestre, quase revertendo resultado negativo de 25,7 milhões sofrido no mesmo período de 2022, apesar de uma queda de quase 10% na receita líquida.

A empresa afirmou no balanço que o resultado sofreu um impacto contábil na receita líquida na Argentina de 1,5 bilhão de reais, decorrente da crise econômica no país.

A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida) de 605,9 milhões de reais, praticamente estável sobre o quarto trimestre de 2022. A margem evoluiu de 8,9% para 9,8%.

A empresa apurou receita líquida de 6,17 bilhões de reais nos três últimos meses do ano passado, queda de 9,8% na comparação anual.

A queda no faturamento ocorreu apesar do abate de animais ter subido 26%, a 1,08 milhão de cabeças. O volume de vendas somou 354,2 mil toneladas, 16,8% acima do quarto trimestre de 2022.

A Minerva terminou dezembro com uma alavancagem de 2,8 vezes, acima da alavancagem de 2,2 vezes do final de 2022.

