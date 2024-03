Minas Gerais decidirá na próxima semana sobre ativos para acordo de dívida, diz Pacheco

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira que se reunirá com o governador de Minas Gerais na próxima semana para decidir quais ativos serão oferecidos ao governo federal a fim de reduzir a dívida do Estado.

O Estado de Minas Gerais é o acionista controlador das empresas de capital aberto Copasa e Cemig.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello, em Brasília, e André Romani, em São Paulo)

