Lucro da JBS recua no 4º tri, em resultado abaixo do esperado

Por Ana Mano e Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A JBS registrou lucro líquido de 82,6 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, recuo de 96,5% na comparação com o último trimestre de 2022.

O resultado veio bem abaixo da expectativa média de analistas consultados em pesquisa da LSEG, que esperavam um lucro de 800,2 milhões de reais no período.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 5,104 bilhões de reais no trimestre encerrado em dezembro, crescimento de 11,6% ano a ano, praticamente em linha com as expectativas de analistas.