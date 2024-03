Kremlin se recusa a comentar sobre alegação de ligação entre Ucrânia e ataque próximo a Moscou

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin se recusou nesta terça-feira a responder se acredita que há uma ligação entre a Ucrânia e um ataque mortal próximo a Moscou na sexta-feira, no qual homens armados mataram pelo menos 139 pessoas em uma casa de shows, dizendo apenas que a investigação estava em andamento.

Questionado por repórteres sobre se havia uma ligação direta entre a Ucrânia e o ataque, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "Não tenho nada a acrescentar ao que já foi dito sobre esse assunto".

Peskov disse que os comentários das autoridades russas sobre o ataque foram baseados em "dados preliminares" e que o chefe do Comitê Investigativo da Rússia havia relatado ao presidente Vladimir Putin na segunda-feira sobre a investigação.

Putin afirmou que o ataque foi realizado por radicais islâmicos, mas também disse que os responsáveis haviam tentado fugir para a Ucrânia após o ataque ao Crocus City Hall.

Autoridades norte-americanas disseram ter informações de inteligência que indicam que o responsável foi o ramo afegão do Estado Islâmico Khorasan (ISIS-K), mas as autoridades russas não têm aceitado publicamente o papel do grupo.

Até o momento, oito suspeitos, naturais das repúblicas do Quirguistão e do Tajiquistão, têm sido mantidos em prisão preventiva sob suspeita de envolvimento no ataque.