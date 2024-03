Josias: Quaquá se comporta como infiltrado do centrão nos quadros do PT

O PT merece o constrangimento causado pelo deputado federal Washington Quaquá, que defendeu cautela nas acusações sobre os supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, disse o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta terça-feira (26).

Esse Washington Quaquá se comporta como um infiltrado do centrão nos quadros do PT. Não é a primeira vez que ele causa constrangimento e não será a última. Ele já posou nas redes sociais ao lado do ex-ministro da Saúde [Eduardo] Pazuello confraternizando com ele. Agora, ele põe em dúvida o relatório da Polícia Federal.

O PT merece o constrangimento porque teve uma oportunidade recente de se livrar do personagem [...] Esse Quaquá é vice-presidente do PT e participou de uma cena muito desqualificada recentemente, quando o Congresso voltou às atividades em fevereiro. Ele se envolveu em uma cena desqualificada no plenário do Congresso, quando ofendeu e usou uma referência transfóbica contra Nikolas Ferreira e deu um safanão em um deputado bolsonarista, que chorou na tribuna e disse ter sido agredido pelo Quaquá. Gleisi Hoffmann contemporizou e disse que foi uma reação certeira.

O que aconteceu

Quaquá afirmou que é preciso ter "clareza" antes de culpar o ex-deputado Domingos Brazão. "Não vou nem dizer que é inocente nem culpado. Não vi ainda provas cabais. Será uma surpresa negativa", disse ao Estadão, após a prisão dos suspeitos.

A fala gerou constrangimento dentro do PT e repercutiu nas redes sociais. Há integrantes que defendem sua exoneração como vice-presidente e até expulsão. O deputado é um dos cinco vices do partido, sem hierarquia definida entre eles, abaixo de Gleisi Hoffmann (PT-PR), que é a presidente da sigla.

Ele também é conhecido por opiniões destoantes do PT. Ao UOL colegas disseram desejar que ele "vá para Maricá" disputar a prefeitura e "deixe o partido em paz".

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: