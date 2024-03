Ibovespa mostra fraqueza na abertura em dia de agenda cheia

(Reuters) - O Ibovespa abria com viés negativo nesta terça-feira, com agentes financeiros analisando a ata da última decisão de juros do Banco Central e o IPCA-15 de março, enquanto repercutem também balanços corporativos de empresas como Casas Bahia, Minerva e Grupo Soma.

Às 10:02, o Ibovespa caía 0,05%, a 126.863,96 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, cedia 0,26%.

(Por Paula Arend Laier)