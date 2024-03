Geórgia bate Grécia nos pênaltis e se classifica para a Eurocopa

A Geórgia vai disputar a Eurocopa pela primeira vez desde a sua independência, em 1990, ao se classificar para o torneio batendo a Grécia em casa nos pênaltis (4-2, após empate em 0 a 0), nesta terça-feira (26), em uma das finais da repescagem.

A seleção georgiana vai participar da Euro no Grupo F, junto com Portugal, Turquia e República Tcheca.

A Grécia, surpreendente campeã europeia em 2004, volta a ficar de fora do torneio. Sua última participação foi em 2012, quando acabou sendo eliminada pela Alemanha nas quartas de final (4 a 2).

No jogo desta terça, a Geórgia teve uma estratégia clara: deixar a bola com o time grego e se fechar na defesa, com três zagueiros, esperando um contra-ataque ou uma chance de bola parada para marcar.

E a equipe cumpriu o roteiro segurando o empate sem gols até a disputa de pênaltis, em que o goleiro Giorgi Mamardashvili foi o herói da noite ao defender a primeira cobrança da Grécia.

