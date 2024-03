Gabigol é suspenso por tentar fraudar exame antidoping

SÃO PAULO, 26 MAR (ANSA) - O ex-atacante da Internazionale Gabriel Barbosa, o "Gabigol", recebeu dois anos de suspensão por ter tentado manipular um exame antidoping.

A punição ao atleta do Flamengo foi confirmado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem em um julgamento finalizado na última segunda-feira (25).

A defesa do centroavante de 27 anos, que disputou apenas 10 partidas no futebol italiano, entrará com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A pena começou a ser contada a partir de abril de 2023, pois o caso demorou para ser julgado, e com isso, o brasileiro poderá ficar afastado dos gramados até o quarto mês de 2025. O placar da votação do julgamento terminou 5 a 4.

Gabigol foi punido por ter infringido um dos artigos do Código Brasileiro Antidopagem, que fala sobre "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle".

O atleta defendeu a Inter de Milão na temporada 2016/17, mas disputou apenas 10 jogos, sendo nove deles pela Série A da Itália. O único gol marcado pelo jogador nos nerazzurri foi um diante do Bologna. (ANSA).

