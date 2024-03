Fone sem fio da Samsung está com R$ 518 OFF; confira o que diz quem comprou

Fugir do barulho do transporte público, ouvir apenas as suas músicas favoritas enquanto faz exercícios na academia, estudar sem que o barulho externo atrapalhe a concentração. Tudo isso fica mais fácil com fones de ouvido com a tecnologia de cancelamento de ruído.

Dentro dessa proposta, o Guia de Compras UOLencontrou um modelo da Samsung com 58% de desconto e boas avaliações de compradores. Trata-se do Galaxy Buds2 preto, que custa no momento R$ 380,56.

O que este fone tem de bom?

Boa tecnologia. Para começar, o cancelamento de ruído ativo, da sigla em inglês ANC (Active Noise Cancelling), é uma tecnologia capaz de bloquear os ruídos à sua volta.

Equalizador sonoro. Oferece controle de níveis de graves e agudos. Com os três microfones instalados em cada fone, permite uma captação mais eficiente da sua voz durante chamadas telefônicas. Já a conexão Bluetooth tem a versão 5.2.

Bateria dura. Caso o estojo recarregável esteja com a carga completa, a bateria pode chegar a 20 horas de reprodução. Se o cancelamento de ruído estiver ativado, a bateria do Galaxy Buds2 dura cinco horas, segundo a fabricante.

Versátil. O fone é indicado para o lazer, para o dia a dia e também para praticar esportes. Isso porque é à prova de suor e dá mais liberdade aos movimentos, já que não tem fios.

Com a função de som ambiente natural ativada, é possível escutar o seu entorno com clareza, sem precisar tirar o fone do ouvido. Recurso interessante até de segurança para o uso dos fones enquanto você caminha na rua, por exemplo.

Leveza. Eles pesam cinco gramas e prometem conforto aos ouvidos, devido ao ajuste ergonômico. Ainda têm um design minimalista, sem muitos detalhes. Eles são vendidos com um cabo e um estojo de carregamento sem fio.

O que diz quem comprou?

O produto tem avaliação média de 4,8 (do total de 5) na Amazon, parceira do UOL. Até então, foram mais de 4,8 mil avaliações de consumidores. Veja algumas opiniões.

Ótimo fone de ouvido, a qualidade de som é excelente, tem graves muito forte, para quem gosta de graves, esse é o fone perfeito para você, volume é bem alto, minha avaliação é 1 ano de uso depois. [...] Já tomei chuva com ele, ótimo fone para quem vai para academia, já deixei cair no chão muitas e muitas vezes [...]. Pedro

Fui numa festa de família uma vez e não estava interagindo muito com a galera. A música estava alta e eu queria ler um livro do Kindle. Ativei o cancelamento de ruído do fone (que deu conta de isolar 90 por cento da música alta que estava do meu lado), coloquei um barulho de chuva num volume baixo e pude ler um livro num ambiente extremamente barulhento sem nenhuma interferência sonora. Achei incrível.

Avaliação anônima na Amazon

Como os sons externos podem ser atenuados, é mais fácil focar numa atividade única sem que o áudio fique excessivamente alto — meus tímpanos agradecem. Na faculdade, gosto de utilizá-los para ler capítulos de livros, fazer fichamentos e revisar o conteúdo antes das provas, sem que fique desviando minha atenção constantemente. Wallace Soares

Não sou de fazer reviews, mas esse bichinho mereceu. [...] O cancelamento de ruído ativo funciona de forma surpreendente. Moro em uma casa, mas meus vizinhos da frente são festeiros, e preciso estudar nos fins de semana, já que estou em uma universidade federal. Este fone vai me salvar muito nessas horas.

Eduardo

Como pratico corrida de rua, meu receio seria que o fone pudesse ficar saindo do ouvido durante a corrida -- o que não aconteceu. Já corri quase 10 km e o fone ficou bem aderido aos ouvidos, de forma confortável. A conexão com meu celular Android é rápida e os ajustes de configurações se dão pelo Samsung Wearable, aplicativo bem simples e intuitivo.

Igor Havan

É confortável no ouvido. Geralmente não gosto de fones com as borrachinhas, porque doem e dão pressão, mas esse não me incomoda. Uso na academia e a supressão de ruído faz parecer que não tem ninguém lá além de mim. Para conversar com alguém preciso usar o modo de desligar a supressão, e ele também funciona muito bem.

Vivian H.

Pontos de atenção

Alguns compradores relatam que os fones causaram no início uma certa pressão nos ouvidos - possivelmente na hora de ligar o cancelamento de ruído. Outros relataram que eles não encaixaram bem.

No início eu senti dor no ouvido, mas fui me adaptando. Além de o design ser discreto e bonito, a qualidade do som é ótima! Jessica Martins

Não é muito anatômico. Fica escorregando do ouvido. Igor Correa Grams

Eu realmente não me dou com fones intra auriculares. Me incomodam. E esse incomoda menos, mas incomoda. A fixação também não é das melhores. Tem sempre que reajustá-los no ouvido para não cair. E isso é muito chato. Não tenho segurança de correr com eles. Mas a qualidade sonora é excelente. Lex Aleksandre

