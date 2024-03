Fed registra prejuízo recorde de US$114,3 bi em 2023

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O Federal Reserve disse nesta terça-feira que teve oficialmente uma receita líquida negativa em 114,3 bilhões de dólares em 2023, uma perda recorde ligada a despesas relacionadas à administração da meta de taxa de juros de curto prazo do banco central dos Estados Unidos.

O prejuízo do ano passado vem depois de um lucro líquido de 58,8 bilhões de dólares em 2022, informou o Fed. Os números divulgados foram uma contagem auditada após números preliminares já informados neste ano. O Fed tem enfatizado repetidamente que o lucro líquido negativo não impede sua capacidade de operar ou conduzir a política monetária.

Por lei, o Fed entrega ao Tesouro dos EUA quaisquer lucros após cobrir as despesas operacionais. O Fed obtém receita com os serviços que presta ao sistema financeiro e com a receita de juros sobre os títulos que possui. O banco central obteve lucros significativos nos últimos anos em meio a juros muito baixos e grandes níveis de títulos em carteira.

A iniciativa do Fed de aumentar agressivamente a taxa básica de juros a partir da primavera norte-americana de 2022 abalou as finanças do banco central. Para conter as pressões inflacionárias, o Fed elevou os custos de empréstimos de níveis próximos a zero para a faixa atual de 5,25% a 5,5%.

O Fed mantém essa meta pagando a bancos, fundos monetários e outras empresas financeiras para que depositem dinheiro no banco central, o que significa pagar muito mais em juros.

As despesas de juros auditadas do Fed para os saldos de reservas dos bancos atingiram 176,8 bilhões de dólares no ano passado, um aumento de 116,4 bilhões de dólares em relação ao nível de 2022, enquanto os pagamentos de juros de seu mecanismo de recompra reversa foram a 104,3 bilhões de dólares no ano passado, contra 41,9 bilhões de dólares no ano anterior.