Fazenda propõe cortar juros de estados para incentivar Ensino Médio Técnico

O Governo Federal lançou o programa Juros por Educação. A ideia é reduzir os juros das dívidas dos estados para tentar triplicar o número de matrículas no Ensino Médio Técnico.

O que aconteceu

A redução dos juros será temporária, com duração de cinco anos - de 2025 a 2030 - para os estados que aderirem ao programa. Já os estados que atingirem as metas em até seis anos terão um corte permanente nos juros.

O objetivo é ter mais de 3 milhões de alunos matriculados no Ensino Médio Técnico até 2030.

Segundo o governo, o programa é uma resposta à "necessidade de aumentar os investimentos em educação profissionalizante, criando condições para que o Brasil saia de indicadores abaixo do padrão de Colômbia e Chile e avance para referencias globais em ensino técnico profissionalizante como a Alemanha e Austrália".

A economia pode se desenvolver. O governo projetou que, com esse aumento nas matrículas do ensino médio profissionalizante, o PIB como um todo pode ter um incremento estrutural de mais de 2%, "além de impactos na renda, no desempenho escolar geral e redução dos índices de criminalidade".

Como serão os cortes de juros

A dívida dos estados acumulada é de R$ 740 bilhões. Quatro estados - São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS) e Minas Gerais (MG) - representam R$ 660 bilhões, ou 90%, desse total.

O estado que aderir ao programa poderá optar por diferentes taxas de juros.