Entenda condição que fez Arnold Schwarzenegger se tornar 'mais máquina'

"Fiz uma cirurgia para me tornar um pouco mais máquina", disse Arnold Schwarzenegger, 76, no podcast Arnold's Pump Club. O ator colocou um marca-passo e afirmou estar se sentindo como o ciborgue Terminator, seu personagem na franquia "O Exterminador do Futuro".

Schwarzenegger nasceu com uma condição chamada válvula aórtica bicúspide, e já passou por algumas cirurgias para substituir a válvula do coração.

"Recebi muitas mensagens e emails de pessoas que nasceram com válvula aórtica bicúspide, como eu, me dizendo que falar sobre minhas cirurgias de substituição de válvula lhes deu coragem e esperança para lidar com os seus próprios desafios", disse o ator no podcast.

O que é válvula aórtica bicúspide

O coração humano é composto por quatro válvulas: duas do lado esquerdo e duas do lado direito. Elas funcionam como "portas", que abrem e fecham fazendo com que o sangue flua entre os lados.

A válvula aórtica está do lado esquerdo e separa o ventrículo esquerdo da artéria aorta, responsável por levar o sangue para todas as células e órgãos do corpo quando a válvula se abre.

Seta indica válvula aórtica Imagem: Getty Images

Normalmente, a válvula aórtica possui três divisões e é chamada de tricúspide. Algumas pessoas, entretanto, como é o caso de Arnold Schwarzenegger, nascem com apenas duas divisões, que é o que se chama de válvula bicúspide.

Essa é uma condição genética e hereditária, ou seja, pode estar relacionada a outros familiares que também têm essa alteração. Edmo Atique Gabriel, cardiologista e colunista de VivaBem

Pacientes com a válvula aórtica bicúspide têm uma incidência maior de dilatação da aorta, o que é chamado de aneurisma, além de uma disfunção da válvula, aumentando o risco de insuficiência cardíaca.

A gente fica mais vigilante nas pessoas que têm válvula aórtica bicúspide, acompanhando pelos exames ecocardiográficos e clínicos para verificar se há sinais de vazamento dessa válvula ou insuficiência aórtica, e se existe uma propensão para a formação de aneurisma de aorta. Isso para verificar se há necessidade fazer uma cirurgia. Edmo Atique Gabriel, cardiologista e colunista de VivaBem

Arnold Schwarzenegger publicou foto nas redes sociais depois de sua segunda cirurgia Imagem: Reprodução/Instagram @schwarzenegger

Há muitas pessoas que, apesar de terem a válvula aórtica bicúspide, são completamente assintomáticas, necessitando somente fazer mudanças no estilo de vida, como na alimentação e nos exercícios físicos, além de check-ups periódicos.

De acordo com Hélio Castello, cardiologista e coordenador da hemodinâmica do Centro Especializado em Cardiologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a válvula aórtica bicúspide é uma condição que acontece em cerca de 1% a 2% da população.

Para que, então, o marca-passo?

"O marca-passo nada mais é do que um dispositivo eletrônico que, com dois fiozinhos, um no átrio e outro no ventrículo, faz com que o estímulo elétrico se conduza através do músculo cardíaco", explica o cardiologista Hélio Castello.

O pequeno dispositivo é capaz de observar e e corrigir defeitos no ritmo cardíaco, mantendo a frequência cardíaca dentro dos limites de normalidade.

"O batimento normal seria entre 50 e 80 batimentos. Se esse batimento começa a cair e ficar abaixo de 50, gerando sintomas de tontura, vertigem, vista escurecida e fraqueza, você tem que considerar o implante do marca-passo como uma forma de normalização desse batimento", observa o cardiologista Edmo Atique Gabriel.

Marca-passo Imagem: Guilherme Zamarioli/UOL

No caso de Schwarzenegger, ele conta que algum tecido cicatricial da cirurgia anterior tornou o batimento cardíaco irregular, por isso precisou do marca-passo.

O dispositivo é colocado, geralmente, em pessoas com idade mais avançada e que já possuem problemas cardíacos que podem ter causado uma disfunção na transmissão de estímulo elétrico através do músculo do coração, ou em pessoas que passaram por uma cirurgia cardíaca.