'Rende muito': amaciante com 3 litros sucesso em vendas está por R$ 44

Cheirinho que mistura flores, frutas cítricas e ervas e rendimento de até 132 lavagens. É com essa promessa que o amaciante concentrado brisa de verão da marca Downy vem conquistando cada vez mais fãs.

Ele custa menos de R$ 45 na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL, e só no mês passado registrou mais de 10 mil compras na plataforma. Confira a seguir outras características do amaciante e opiniões de quem comprou.

O que o amaciante tem de bom?

Concentrado, seu conteúdo equivalente a 4 vezes o de um amaciante comum.

Promete deixar as roupas macias e com boa aparência.

Perfume duradouro.

Oferece proteção contra maus cheiros.

Recomendado pela marca de máquina de lavar roupas Electrolux.

O que diz quem comprou?

O produto tem nota média de 4,9 (do total de 5) entre quase 30 mil avaliações de compradores. Confira algumas opiniões dos consumidores:

Tem ótimo custo-benefício: rende muito se colocado nas quantidades indicadas. Não deixa cheiro forte na roupa e deixa supermacia. Domoru

Compro sempre esse produto e, para mim, é o de melhor qualidade e mais econômico. Tem várias fragrâncias, porém essa é que mais gosto. Maria

Meu amaciante preferido é esse. O cheiro fixa bem na roupa e é maravilhoso. Cumpre exatamente o que promete. Eu amo. Sibele Delgado

O cheiro fixa nas roupas. Dulciana

Pontos de atenção

O cheiro não agrada todos os consumidores, e algumas pessoas não ficaram satisfeitas com o rendimento do produto. Veja algumas opiniões:

Achei o cheiro mais fraco do que quando compro em mercado. Amazon Customer

Enjoativo... O rosa é melhor... Bruno Vieira

Bom produto, mas não rende como antes. José Fco

