Nenhuma perfuração foi achada na sucuri morta em Bonito (MS), diz delegado

O delegado responsável pela investigação do caso da sucuri de mais de 6 metros que foi encontrada morta no fim de semana nas margens do rio Formoso, em Bonito (MS), disse que nenhuma perfuração foi encontrada no animal.

O que aconteceu

Perícia no local e na sucuri foi realizada nesta terça-feira (26). A Delegacia de Bonito e peritos, acompanhados pela Polícia Militar Ambiental e por uma bióloga, compareceram ao local onde AnaJulia, como a cobra era identificada por pesquisadores que atuam na região, foi achada.

Perícia não confirmou a informação de que a sucuri teria uma perfuração por arma de fogo. Essa suspeita foi divulgada inicialmente, após relatos de como o animal teria sido achado. Segundo o delegado Pedro Ramalho, a cobra tinha um "pequeno arranhão próximo ao olho", sem perfuração, ressaltando que nenhuma perfuração foi achada na sucuri.

Nenhum projétil foi encontrado no local também. A perícia ainda realizará exames complementares, a partir dos materiais coletados no local, para tentar identificar a provável causa da morte de AnaJulia.

Laudos periciais têm prazo de 30 dias para ficarem prontos. Conclusão deverá apontar, de forma definitiva, a causa da morte da sucuri.

Entenda o caso:

O fotógrafo e documentarista Cristian Dimitrius lamentou a morte da cobra. "Infelizmente, recebi a notícia de que ela foi morta a tiros e seu corpo encontrado boiando no rio Formoso. Que tristeza, que raiva! Quem teria feito um absurdo destes? Sinto que perdi uma amiga, um membro da família, um ser especial com quem passei muitos momentos especiais juntos. Só digo que isso não vai ficar assim, vamos investigar e ir atrás dessa pessoa. Ela terá de prestar contas à Justiça."

Com 20 anos de carreira, o fotógrafo diz que a sucuri esteve presente em suas filmagens e fotos há pelo menos uma década em Bonito: "Eu já acompanhava essa sucuri há 10 anos e, depois de algum tempo, a gente começou a perceber as diferenças de cada animal, onde habitavam, onde costumavam aparecer, marcas. Nomeamos uma de AnaJulia, por causa do nome em inglês anaconda", lembra Dimitrius em entrevista ao UOL.

O documentarista soube da morte após guias de turismo encontrarem a cobra morta em um passeio de bote. Eles tiraram a foto, que chegou até Dimitrius. A sucuri AnaJulia já estrelou documentários da BBC e também estará na Netflix e National Geographic.

Quando vi as marcas, procurei saber e consultei a bióloga [Juliana de Souza Terra] para confirmar se era a mesma serpente e, infelizmente, era a mesma AnaJulia.

A bióloga Juliana de Souza Terra confirmou ao UOL que a cobra morta é AnaJulia. Ela está a caminho de Bonito. "Reconheço pela mancha da cabeça, principalmente a lista após o olho, que é grossa, dá uma afinada e forma o padrão de um coração de lado. Era o que individualizava ela. As manchas são individuais, como uma impressão digital."

Vídeo de Anajulia gravado em Bonito; cobra morta em Bonito Imagem: Reprodução

A prefeitura de Bonito lamentou o ocorrido e disse aguardar a punição dos responsáveis, caso houver. "Demonstramos total repúdio pelo ocorrido com a sucuri AnaJulia em nosso município. A relevância de um animal desse porte nas nossas áreas mostra o quão equilibrado o nosso ambiente está", disse em nota enviada ao Estadão Conteúdo.