Relator acredita que Câmara manterá Chiquinho Brazão preso: 'Crime bárbaro'

Relator do processo que analisa a prisão do deputado Chiquinho Brazão (Sem partido) na Câmara, o deputado Darci de Matos (PSD-SC) afirmou que vê "clima favorável" para manter a decisão do STF.

O que aconteceu

Votação ocorrerá hoje ou amanhã na CCJ, afirma deputado. Segundo ele, há intenção de "celeridade" no processo e ele quer apresentar o parecer à comissão até 12h de hoje. Ele falou sobre assunto em entrevista ao canal CNN Brasil.

Deputados de todas as vertentes devem concordar com Alexandre de Moraes, diz relator. Para Matos, os 257 votos necessários para manter a prisão serão buscados "com facilidade". Ele atribui a barbaridade do crime à unanimidade projetada à decisão.

Cassação de Chiquinho deve ser protocolada posteriormente. Darci de Matos afirmou que, em casos de homicídio, o trâmite de praxe na casa é aceitar a manutenção da prisão e, em seguida, aplicar pela cassação do parlamentar.