Com CR7, Portugal sofre contra Eslovênia sua 1ª derrota sob o comando de Martínez

Apesar de contar com o astro Cristiano Ronaldo em campo, Portugal perdeu por 2 a 0 em sua visita à Eslovénia, nesta terça-feira (26), num amistoso disputado em Liubliana, que marcou a primeira derrota dos portugueses sob o comando do técnico espanhol Roberto Martínez.

Uma bela jogada coletiva permitiu aos eslovenos abrir o placar por meio de Adam Cerin aos 72 minutos.

Portugal reagiu pouco depois com uma cabeçada na trave de João Félix (75').

Com a seleção portuguesa procurando o empate, a Eslovênia marcou o segundo e último gol aos 80 minutos, por meio de Timi Elsnik, aproveitando a passividade da defesa visitante.

Escalado ao lado de João Félix, com Vitinha e Otávio como escudeiros de luxo, Cristiano Ronaldo quase não gerou perigo. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele chutou com o pé esquerdo na rede pelo lado de fora (60') e obrigou o goleiro Jan Oblak a uma boa defesa em uma cobrança de falta (85').

Roberto Martínez, ex-técnico da Bélgica, assumiu o comando da seleção portuguesa após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 diante do Marrocos.

Desde então, Portugal emendou vitória após vitória, chegando a onze. A sequência positiva terminou nesta terça-feira, justamente no último 'ensaio geral' antes da convocação de maio para a Eurocopa.

Portugal, campeão da Eurocopa em 2016, disputará esse torneio (14 de junho a 14 de julho) no grupo F ao lado de Turquia, República Tcheca e Geórgia, esta última classificada nesta terça-feira depois de vencer a Grécia na repescagem na decisão por pênaltis.

A Eslovénia, que vinha de um empate decepcionante (2-2) contra Malta na semana passada, eleva o moral antes dessa mesma Eurocopa, a segunda da sua história depois da edição de 2000.

No torneio continental, os eslovenos terão um grupo difícil, o C, contra Inglaterra, Dinamarca e Sérvia.

